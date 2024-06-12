Названы плюсы и минусы нового недорогого смартфона Realme C65

Realme C65 столкнулся с критикой в отношении производительности из-за устаревшего процессора Helio G85. Он набирает всего 286 тыс. баллов в тесте AnTuTu. Новое устройство предлагает внушительный объем памяти на 8/256 ГБ. Экран гаджета имеет технологию IPS, обеспечивающую частоту обновления 90 Гц, а также разрешение Full HD. В комплекте поставляется зарядное устройство на 45 Вт, чехол, а на дисплей установлена защитная пленка.

Экран Realme C65 не является выдающимся, камеры очень скромны. Подойдет отлично гаджет для повседневных задач, к примеру, для просмотра веб-страниц, использования соцсетей, видеозвонков. Более требовательным можно обратить внимание на Realme 67 с быстрым процессором, улучшенными камерами. Хотя может обойтись смартфон немного дороже.