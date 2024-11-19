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Эксперт назвал простые способы продлить жизнь батареи смартфона

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Эксперт назвал простые способы продлить жизнь батареи смартфона
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Продлить срок батареи смартфона можно, придерживаясь нехитрых рекомендаций. Их приводит портал РИАМО со ссылкой на эксперта.

Прежде всего специалист советует избегать полных циклов зарядки и разрядки. Он объяснил это тем, что в процессе эксплуатации и подзарядки аккумуляторы очень быстро изнашиваются. Количество полных циклов зарядки и разрядки на срок службы влияют напрямую. Если пользователь не будет допускать разрядки ниже 20 процентов, а заряжать будет не до 100, а до 80%, он существенно продлит жизнь батарее своего мобильного устройства.

«Мнение о том, что перед зарядкой аккумулятор нужно полностью разрядить, сейчас уже устарело – скорее наоборот, частая частичная зарядка полезна для литий-ионных аккумуляторов», – растолковал эксперт.

Срок службы аккумулятора поможет продлить оптимизация пользователем настроек. Современные смартфоны оснащаются интеллектуальные режимы зарядки. Они «автоматом» регулируют этот процесс.


Информационное агентство «Informing»

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