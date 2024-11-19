Эксперт назвал простые способы продлить жизнь батареи смартфона

Продлить срок батареи смартфона можно, придерживаясь нехитрых рекомендаций. Их приводит портал РИАМО со ссылкой на эксперта.

Прежде всего специалист советует избегать полных циклов зарядки и разрядки. Он объяснил это тем, что в процессе эксплуатации и подзарядки аккумуляторы очень быстро изнашиваются. Количество полных циклов зарядки и разрядки на срок службы влияют напрямую. Если пользователь не будет допускать разрядки ниже 20 процентов, а заряжать будет не до 100, а до 80%, он существенно продлит жизнь батарее своего мобильного устройства.

«Мнение о том, что перед зарядкой аккумулятор нужно полностью разрядить, сейчас уже устарело – скорее наоборот, частая частичная зарядка полезна для литий-ионных аккумуляторов», – растолковал эксперт.

Срок службы аккумулятора поможет продлить оптимизация пользователем настроек. Современные смартфоны оснащаются интеллектуальные режимы зарядки. Они «автоматом» регулируют этот процесс.



