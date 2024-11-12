Приобретенным в России смартфонам Infinix грозит блокировка при выезде владельцев за границу

Владельцы смартфонов бренда Infinix, которые приобрели свои устройства в России, при выезде за границу могут столкнуться с их блокировкой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash, авторы которого первыми узнали о существующей проблемы.

Отмечается, что последствия блокировки больно бьют по пользователю, поскольку смартфон по факту превращается в «кирпич» - с него нельзя ни позвонить, ни отправить сообщение, ни воспользоваться каким-либо приложением, в том числе банковским.

Telegram-канал Mash опубликовал скриншот с экрана заблокированного смартфона. Его владелец поведал, что покупал телефон в октябре нынешнего года в официальной сети магазинов DNS. В сообщении, выведенном на главный экран устройства, сказано о выявленной попытке активации устройства из несанкционированного источника. Также на дисплее была надпись о необходимости обратиться к продавцу с целью обмена или возврата устройства. Издание отмечает, что она может указывать на то, что отмена такой блокировки невозможна.

Гаджет, по словам владельца, заблокировался не после того, как пересек границу, а после того, как, уже пребывая за рубежом, попробовал подключиться к местной сети Wi-Fi.

Региональная блокировка существует: как избежать превращения смартфона в «кирпич»

Производитель подтверждает существование региональной блокировки, но подчеркивает, что под нее попадают только неактивированные устройства. Избежать ее можно - для этого надо с российской «симки» сделать хотя бы два-три звонка. При этом длительность каждого должна превышать 30 минут. То есть, предотвращение блокировки - удовольствие не из дешевых.



