Названо ТОП-1 упражнение, от которого мужчина похудел за месяц на 15 килограмм

На днях стало известно об упражнении, которое помогло мужчине похудеть на 15 килограмм всего за месяц, сообщает stavropol.media. При этом он делал всего одно упражнение.

Упражнение «Альпинист»

Боливиец Женечеру поделился своей невероятной историей. В подборках кроссфит-тренировок он нашел упражнение «Альпинист», а затем решил проверить его эффективность на себе. Женечеру выполнял упражнение по три минуты каждый день в течение 30-ти дней. В начале пути мужчина весил 100 кг. На третий день он заметил снижение веса на четыре кг. На одиннадцатый день весы показывали уже 93,5 кг.

К семнадцатому дню вес составил 91,7 кг. В конечном итоге Женечеру сбросил 15,5 кг за месяц.

Эта история подчеркивает важность выбора эффективного упражнения и регулярности его выполнения. Упражнение «Альпинист» стало для Женечеру ключом к успеху, благодаря своей интенсивности и способности сжигать лишние калории.