Предупреждён — значит вооружён: Вспышки на Солнце вызовут сильный геошторм на Земле 15 и 16 июня

Утром в минувшую пятницу индекс солнечной активности резко вырос. В связи с этим ученые прогнозируют сильные магнитные бури на Земле 15 и 16 июня 2024 года.

На Солнце 13 и 14 июня 2024 года произошла серия мощных вспышек, классифицированных как класс С и класс М. Эти вспышки вызвали вспышки радиоизлучения, а также выбросы корональной массы, которые уже направляются к Земле. В результате явления ожидаются магнитные бури:

15 июня. Ожидаются слабые магнитные бури. Скорее всего, они пройдут незаметно для большинства людей.

16 июня. Утром возможен геомагнитный шторм, он будет ощутимым.

Магнитные бури могут влиять на работу спутников, системы связи, электроснабжение. Однако, предстоящий шторм не будет таким сильным, как несколько дней назад, поэтому маловероятно, что он вызовет северные сияния в нетипичных для этого регионах.

Хотя эти магнитные бури могут вызвать некоторые неудобства, эксперты не ожидают серьезных последствий. Тем не менее, важно быть в курсе и готовым к возможным перебоям в работе техники и систем связи, а также уделить больше времени своему здоровью.