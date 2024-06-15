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Учёные допускают, что инопланетяне живут среди людей

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Учёные допускают, что инопланетяне живут среди людей
Полезно знать
Фото: @frimufilms / freepik.com

Согласно новому исследованию ученых Гарварда, существует большая возможность, что пришельцы могут обитать на Земле, скрываясь от нашего внимания. Эта теория, предложенная группой ученых, включающей Тима Ломаса, Майкла Пола Мастерса, Брендана Киза предполагает, что инопланетяне могут жить как на поверхности нашей планеты, так и внутри нее или даже на Луне.

Специалисты подчеркнули значимость серьезного изучения этой концепции, особенно в свете многочисленных наблюдений НЛО. Они призвали к открытому научному исследованию, готовности к неожиданным открытиям, а также к пересмотру старых материалов с использованием современных технологий.

Возможность существования инопланетян среди нас вызывает большой научный интерес, однако для подтверждения этой гипотезы ученым необходимы дополнительные исследования.

Информационное агентство «Informing»

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