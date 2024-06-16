Врачи бьют тревогу: все больше детей в РФ подражают животным и едят их корм

Врачи предупреждают, что все больше детей в России увлекаются квадробингом — подражанием животным, что может быть крайне опасным. По данным портала РИА Новости, этот тренд среди подростков и детей включает употребление корма для животных, ползание на четвереньках, испражнение в общественных местах, имитацию звуков животных.

Подобные действия могут привести к травмам, отравлению, и иным неприятным ситуациям. Специалисты советуют родителям выяснить у ребенка, почему его заинтересовал необычный тренд. Возможно, он хочет стать популярным среди сверстников либо привлечь внимание родителей.

Квадробинг популярен среди детей до 14 лет. В этой игре они могут выбрать одного персонажа либо же имитировать нескольких, используя маски, накладные уши, хосты, лапки.