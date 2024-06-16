В снятом 45 лет назад «Д’Артаньяне и 3-х мушкетерах» нашли серьезный киноляп

В кинофильме «Д'Артаньян и три мушкетера», снятом 45 лет назад, обнаружили киноляп с одеждой главных героев. Эта культовая лента Юнгвальда-Хилькевича, выпущенная в 1979 году, скрывала это несоответствие.

Фильм был снят по классическому произведению Александра Дюма-отца, с Маргаритой Тереховой, Михаилом Боярским, Вениамином Смеховым, Валентином Смирнитским, Алисой Фрейндлих, Игорем Старыгиным, Олегом Табаковым в главных ролях.

Поклонники заметили киноляп в работе Старыгина, сыгравшего Арамиса. Так, в одной сцене шляпа Арамиса исчезает с его головы, но в следующей он вновь в головном уборе. Это можно увидеть на 54 минуте в первой серии.

В проекте есть также путаница с возрастом актеров и их персонажей. В 1625 году, когда разворачиваются события, Людовику XIII и его жене Анне Австрийской было по 24 года. Табаков и Фрейндлих, сыгравшие эти роли, были в возрасте 42 и 43 лет соответственно, в то время как реальный король до этого возраста так и не дожил.