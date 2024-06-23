Профессор Умнов: потребление чая в пирамидках угрожает развитием рака

Авторитетный российский медик предостерегает об опасности употребления чая из пластиковых пакетиков-пирамидок. Профессор Александр Умнов, хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного педагогического университета, обращает внимание на риски, связанные с попаданием наночастиц пластика в организм человека.

Согласно исследованиям, микрочастицы пластика, выделяющиеся при заваривании чая, могут накапливаться в клетках тела, вызывая различные патологические процессы. Длительное потребление такого напитка может привести к воспалительным реакциям в тканях, сходным с силикозом легких.

Профессор Умнов указывает на возможность развития аутоиммунных заболеваний, таких как склеродермия и аутоиммунный тиреоидит, а также на потенциальный риск онкологических заболеваний из-за накопления мутаций в клетках под воздействием пластика.

Особое беспокойство вызывает влияние пластиковых частиц на почки. Существует гипотеза, что крупные фрагменты пластика могут блокировать фильтрационные мембраны почечных канальцев, что потенциально ведет к артериальной гипертензии и почечной недостаточности. Несмотря на то, что для окончательного подтверждения этих гипотез требуются дополнительные исследования, медик рекомендует отдавать предпочтение классическим методам заваривания рассыпного чая.

По его мнению, хотя традиционные способы и требуют больше времени, они значительно безопаснее для здоровья.