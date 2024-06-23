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Диетолог назвал 2 ферментированных продукта, которые сделают живот плоским

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Диетолог назвал 2 ферментированных продукта, которые сделают живот плоским
Полезно знать
Фото: freepik.com

Известный диетолог Джесси Федер поделился ценными рекомендациями для тех, кто стремится к стройной фигуре и плоскому животу. Эксперт выделил два ключевых ферментированных продукта, способствующих достижению этой цели.

На первое место Федер поставил кефир - напиток, богатый пробиотиками и полезными бактериями. 

Диетолог отметил универсальность кефира: его можно употреблять как самостоятельный напиток или использовать в качестве основы для питательных смузи и коктейлей.

Вторым важным продуктом, по мнению эксперта, является йогурт. Этот молочный продукт не только улучшает пищеварение, но и ускоряет метаболизм, что помогает избежать вздутия живота и набора лишнего веса. Федер предложил творческий подход к употреблению йогурта, рекомендуя добавлять в него свежие ягоды или фрукты для разнообразия вкуса, особенно в период активного снижения веса.

Эти рекомендации, опубликованные изданием She Finds, подчеркивают важность включения ферментированных продуктов в ежедневный рацион для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта и достижения желаемых результатов в формировании стройной фигуры. 

Советы Джесси Федера предлагают простой и эффективный способ улучшить свое питание и приблизиться к цели обретения тонкой талии.

Информационное агентство «Informing»

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