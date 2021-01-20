Компания Apple разработала Face ID следующего поколения

Компания Apple запатентовала иной способ биометрической аутентификации с помощью Face ID. Речь идет о тепловом распознавании карты лица.

Актуальная версия на основе камеры TrueDepth использует до 30 тысяч точек в инфракрасном спектре, которые проецируются на лицо, после чего система считывает их. Недостатком этой технологии является тот факт, что очки, маски для лица и волосы могут помешать процессу аутентификации.

На фоне пандемии эта технология стала непрактичной, поскольку люди вынуждены носить маски и снимать их для распознавания лица или вводить пароль на экране.

В патенте описана технология, которая функционирует по-иному принципу. В частности, она позволяет считывать тепловые метки с лица пользователя без подсветки. Также эта технология позволит сканировать лицо в маске. Для разблокировки гаджета от Apple будет использоваться уникальная тепловая подпись лица. Есть мнение, что новую версию технологии будет сложно обмануть.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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