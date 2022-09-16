«Билайн» запустит конкурс к 30-летию компании с главным призом в миллион рублей

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«Билайн» запустит конкурс к 30-летию компании с главным призом в миллион рублей
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Мобильный оператор «Билайн» запускает конкурс к своему 30-летнему юбилею. Называется он «Твоя история с „Билайном“». Как рассказали в пресс-службе бренда, все желающие могут попытаться выиграть миллион рублей.

Для этого с 15 сентября по 6 октября нужно заполнить анкету на сайте компании. В анкете необходимо рассказать истории из жизни, которые связаны с этой мобильной связью.

150 самых лучших историй, по мнению представителей компнии, будут опубликованы. За лучшие из них будет открыто голосование на сайте. Отдать свой голос можно будет с 10 по 16 октября.

В полуфинале останутся 30 авторов, а в суперфинал пройдут только 5. Режиссерские группы помогут с доработкой рассказов для презентации перед профессиональным жюри. Пятерку финалистов ждет 30 лет связи без какой-либо абонентской платы. Ну а победитель конкурса станет стастливым обладателем 1 миллиона рублей. Его имя огласят 8 декабря в Москве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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