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The Game Awards 2022 подвели итоги и назвали наилучшие компьютерные игры 2022 года

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The Game Awards 2022 подвели итоги и назвали наилучшие компьютерные игры 2022 года
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия отмечает достижения в индустрии кибеспорта и компьютерных игр. С 14 ноября геймеры всего мира выбирали налучших сразу в 32 категориях. Участие в голосовании принимала игра, которая вышла в этом году, но не позже 18 ноября.

Итак, победители The Game Awards 2022 стали:

Игрой года: Elden Ring;

Игрой года по версии игроков: Genshin Impact;

Самой ожидаемой игрой: Zelda: Tears of the Kingdom;

Лучшей игрой-сервисом: Final Fantasy XIV;

Лучшей актёрской игрой: Кристофер Джадж (Кратос в God of War: Ragnarök);

Лучшим саундтреком и музыкой: God of War: Ragnarök;

Лучший мультиплеером: Splatoon 3;

Лучшей поддержкой сообщества: Final Fantasy XIV;

Лучшей инди-игрой: Stray;

Лучшим приключенческим экшеном: God of War: Ragnarök;

Лучшим экшеном: Bayonetta 3;

Лучшей адаптацией: Arcane: League of Legends;

Лучшей работой геймдиректора: Elden Ring;

Лучшим дебютом инди-игры: Stray;

Лучшей семейной игрой: Kirby and the Forgotten Land;

Лучший симулятором или стратегией: Mario + Rabbids Sparks of Hope;

Лучшей спортивной или гоночной игрой: Gran Turismo 7;

Лучшим дизайном звука: God of War: Ragnarök;

Лучшей мобильной игрой: Marvel Snap; Лучшая игра для VR/AR: Moss: Book II;

Лучшей киберспортивной игрой: Valorant; Голос игроков: Genshin Impact;

Лучший киберспортсменом: Джейкоб «Yay» Уайтекер (Valorant).

Лучшим нарративом: God of War: Ragnarök;

Лучший файтингом: Multiversus;

Лучшей RPG: Elden Ring;

Лучшим артом: Elden Ring.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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