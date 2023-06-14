Apple может оснастить iPhone 15 и 15 Plus камерой на 48 МП

Американская корпорация Apple несколько лет наделяет младшие модели iPhone нового поколения датчиками старших моделей минувшего поколения. По всей видимости, в текущем году пользователей ждет тоже самое.

По данным портала ithome.com, компания Apple iPhone 15 и 15 Plus оснастит камерой на 48 МП. Если эти слухи подтвердятся, все модели новой линейки обустроят 48-мегапиксельными датчиками.

Кстати, речь может идти о сенсоре оптического формата 1/1,28 дюйма, который был в iPhone 14 Pro. Старшие модели гаджета в лице iPhone 15 Pro и 15 Pro Max (либо же15 Ultra) оборудуют еще более крупным 48-мегапиксельным сенсором. Официальной информации на этот счет пока что нет.