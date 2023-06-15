Защищенный российский Интернет вскоре будет запущен в стране

Пилотный проект защищенного Интернета в стране планируется запустить в РФ. Площадки будут доступны россиянам через особый идентификатор.

На площадке будут исключительно проверенные, безопасные сервисы, владельцы которых - надежные компании, которые соблюдают закон. Вся необходимая инфраструктурная есть. Она защитит пользователей от опасного контента. В настоящее время процесс создания локальной Сети идет полным ходом. Доступ получат авторизованные интернет-пользователи на подобие чата и корпоративной локальной сети.

Войти в Интернет можно с любой с любого устройства с любой точки мира. Технологии позволят легче отслеживать владельцев аккаунтов, что сделает сеть прозрачной.