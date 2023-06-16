28 июня в России стартуют продажи недорогих камерофонов серии TECNO CAMON 20

Бренд TECNO объявил о старте продаж камерофонов CAMON 20 с продвинутой камерой и оригинальным дизайном.Речь идет о моделях CAMON 20 Premier 5G, CAMON 20 Pro, CAMON 20 Pro 5G, CAMON 20. Презентация состоится 28 июня.

CAMON 20 Premier 5G оборудован 50-Мп основной камерой, RGBW-сенсором, системой 3-осевой стабилизации Sensor-Shift. В него устроен 108-Мп широкоугольным сенсор и макрообъектив, лазерная автофокусировка Laser AF. Во фронтальной 32-Мп камере - алгоритм на основе искусственного интеллекта.

CAMON 20 Premier 5G имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с FHD+ (2400 × 1080 точек), 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, которая обеспечивает отличную цветопередачу фото и видео. Благодаря обновлению экрана до 120 Гц гаджет подстраивается под воспроизводимый контент. Частотой дискретизации экрана является 360 Гц, что обеспечивает мгновенный отклик. Частота ШИМ 1920 Гц в свою очередь гарантирует защиту глаз во время использовании смартфона на пониженной яркости.

Базируется новинка на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8050, его частота до 3 ГГц и он изготовлен по 6-нм процессу. Объём памяти 8 Гбайт можно увеличить до 16 Гбайт. Ёмкость флеш-накопителя - 256 Гбайт, аккумулятор - 5000 мА·п, зарядка на 45 Вт, позволяющую восполнить до 100 % заряда всего за 55 минут. Цену новинок озвучат на презентации.