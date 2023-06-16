РИА: Эра чипирования людей уже началась

Компания Neuralink Илона Маска получила разрешения на вживление нейроимплантатов людям. При помощи хирургического робота в череп человека внедряют чип размером с монету. Нити чип связывают с нейронными цепочками мозга. Связь с компьютером поддерживают с помощью Bluetooth.

Имплантат используют для управления протезами конечностей, для лечения Паркинсона, последствий травмы мозга и эпилепсии. Сотрудники компании Neuralink пообещали также излечить от аутизма, ожирения, шизофрении, депрессии и многих других заболеваний. .

Отметим, что подобными разработками занимаются другие корпорации. В их числе Synchron, которая провела тесты нейроимпланта на пациентах, у которых тяжелый паралич. Сейчас чипы для нейроустройств создают только в США.

К слову, само устройство произвело революцию в медицине. Похоже, что наступление эры чипирования даже ближе, чем может показаться на первый взгляд.