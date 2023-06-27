Telegram запустит формат сторис

В июле Telegram запустит функцию Stories. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, пользователи смогут выбрать, кто будет просматривать каждую из историй — все пользователи, контакты с возможными исключениями, несколько контактов либо люди со списка близких друзей.

Сами Stories разместят в разделе в верхней части списка чатов. Истории можно скрыть в списке под названием «Скрытые» раздела «Контакты». Также планируется добавить инструменты для редактирования видео и фото, подписи, возможность отмечать иных пользователей.

Кроме того, в мессенджере можно будет публиковать видео и снимки, снятые основной и фронтальной камерами одновременно. Также есть возможность выбрать, когда именно истечет срок действия сторис — через 6, 12, 24, 48 часов, или можно постоянно отображать историю на странице профиля с настройками конфиденциальности для каждой из них.