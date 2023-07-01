«Известия»: хакеры разработали шантажирующий вирус для телефонов на базе Android

По данным руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, киберпреступники разработали новый вирус, получающий доступ к личной информации владельца смартфона на базе Android. После этого он шантажирует хозяина телефона, пишет портал «Известия».

Эксперт проинформировал, что троянская программа, получившая название Rasket, распространяется под видом разных приложений и сервисов. Вирус, активировавшийся на гаджете, получает доступ к видео, фото, документам, контактам, СМС пользователя. После этого хакеры требуют от хозяина деньги. Они грозят опубликовать украденные данные.

Как добавил Дмитрий Галов, защитить свой смартфон можно только в случае использования антивируса.