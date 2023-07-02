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Климатолог: к концу века климатическими мигрантами станут до трети населения Земли

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Климатолог: к концу века климатическими мигрантами станут до трети населения Земли
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников
При наихудшем сценарии изменения климата к концу века три миллиардов человек (30% населения) будут вынуждены сменить свое место жительства. При наилучшем сценарии мигрантами станут 10% землян, сообщил климатолог Алексей Кокорин.
Если не будут прилагаться усилия, если все пойдет по наихудшему сценарию, к концу века будет 3 миллиарда мигрантов. То есть теть населения планеты изменит место жительства. А при лучшем варианте их будет 10 процентов", - уверен специалист.
По словам эксперта, чтобы избежать подобного сценария, государства должны поскорее достигнуть углеродной нейтральности. Но даже при благоприятном исходе событий, часть людей будут вынуждена покинуть среду обитания вследствие дефицита питьевой воды.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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