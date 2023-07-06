Yandex.RTB

В КНР начались продажи самого мощного смартфона в мире

Image 16+
В КНР начались продажи самого мощного смартфона в мире
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

В КНР стартовали предпродажи самого мощного смартфона с 24 гигабайтами оперативной памяти. Речь идет о модели Red Magic 8S Pro. Для полной зарядки телефона нужно всего-навсего 14 минут.

Разработчиком является китайская корпорация Nubia, «дочка» ZTE. Секрет показателей смартфона — в разогнанном микрочипе Snapdragon 8 Gen 2. Новинку позиционируют как игровую, поэтому она оборудована обычной камерой на 50 мегапикселей. Объем хранилища - 1 терабайта. Для избежания перегрева, в гаджете есть мощная система охлаждения.

Внутри Red Magic 8S Prо - операционная система на базе Android 13 с адаптацией под игру и повышенной плавностью. Версия в минимальной комплектации стоит 550 долларов, за версию Pro+ в максимальной комплектации нужно отдать 1035 долларов (около 100 тысяч рублей). О продажах телефона в РФ ничего не сообщается.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
В КНР начались продажи самого мощного смартфона в мире

Сегодня, 10:04

Журналисты IT-портала PhonArena сравнили мощность популярных моделей iPhone

Вчера, 20:25

Климатолог: к концу века климатическими мигрантами станут до трети населения Земли

2-07-2023, 09:35

«Известия»: хакеры разработали шантажирующий вирус для телефонов на базе Android

1-07-2023, 09:28

Telegram запустит формат сторис

27-06-2023, 10:06

РИА: Эра чипирования людей уже началась

16-06-2023, 21:04

28 июня в России стартуют продажи недорогих камерофонов серии TECNO CAMON 20

16-06-2023, 09:56

Защищенный российский Интернет вскоре будет запущен в стране

15-06-2023, 20:43

Apple может оснастить iPhone 15 и 15 Plus камерой на 48 МП

14-06-2023, 18:34

Пропал с радаров: когда человек становится призраком или зомби

9-06-2023, 10:04

Главная игровая выставка лета Summer Game Fest 2023: свежие новости

9-06-2023, 09:11

The Game Awards 2022 подвели итоги и назвали наилучшие компьютерные игры 2022 года

9-12-2022, 10:30

«Билайн» запустит конкурс к 30-летию компании с главным призом в миллион рублей

16-09-2022, 09:03

В «Газпром-медиа» создадут конкурента TikTok

2-09-2021, 14:00

Компания Apple разработала Face ID следующего поколения

20-01-2021, 14:15

Популярный российский блогер Wylsacom рассказал о финансовых плюсах 2020 года

7-01-2021, 19:30

OnePlus отложила обновление Android 11 для OnePlus 7

17-12-2020, 13:20

Эксперт рассказал, следует ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь

7-12-2020, 00:00

Новые смартфоны iPhone 12 начали терять сигнал

2-12-2020, 17:05

Oppo показала смартфон X 2021 со сворачивающимся экраном

18-11-2020, 18:55

Найдено подтверждение теории Эйнштейна о медленном течении времени
  • Сегодня, 09:05

Найдено подтверждение теории Эйнштейна о медленном течении времени

Ученые из Сиднейского университета (The University of Sydney) сделали революционное открытие. В итоге было найдено подтверждение теории Эйнштейна о

40-градусная аномальная жара придет в Екатеринбург
  • Вчера, 21:14

40-градусная аномальная жара придет в Екатеринбург

Аномальная жара идет в Екатеринбург. Так, в ближайшую неделю температура воздуха в городе может приблизиться к отметке 40 градусов. Об этом говорят

Военкор Сладков: Мы оставили Клещеевку под Бахмутом
  • Вчера, 12:43

Военкор Сладков: Мы оставили Клещеевку под Бахмутом

Военный корреспондент Александр Сладков в своем телеграм-канале сообщает о том, что российские войска оставили населенный пункт Клещеевка, что под

Журналисты IT-портала PhonArena сравнили мощность популярных моделей iPhone
  • Вчера, 20:25

Журналисты IT-портала PhonArena сравнили мощность популярных моделей iPhone

Журналисты IT-портала PhonArena решили сравнить мощность популярных моделей iPhone. Эксперты отмечают, что на этот показатель влияет ОЗУ. Специалисты

Эксперт назвал запуск беспилотников на Москву попыткой отвлечения внимания
  • 4-07-2023, 17:38

Эксперт назвал запуск беспилотников на Москву попыткой отвлечения внимания

Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что за сегодняшней атакой беспилотников на Новую Москву и Подмосковье стоит попытка украинского

Йеллен провела встречу с китайским послом в США
  • 4-07-2023, 08:33

Йеллен провела встречу с китайским послом в США

Руководитель американского ведомства по финансовым вопросам Джанет Йеллен провела встречу и переговоры с руководителем дипломатического

Интересная информация