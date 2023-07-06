В КНР начались продажи самого мощного смартфона в мире

В КНР стартовали предпродажи самого мощного смартфона с 24 гигабайтами оперативной памяти. Речь идет о модели Red Magic 8S Pro. Для полной зарядки телефона нужно всего-навсего 14 минут.

Разработчиком является китайская корпорация Nubia, «дочка» ZTE. Секрет показателей смартфона — в разогнанном микрочипе Snapdragon 8 Gen 2. Новинку позиционируют как игровую, поэтому она оборудована обычной камерой на 50 мегапикселей. Объем хранилища - 1 терабайта. Для избежания перегрева, в гаджете есть мощная система охлаждения.

Внутри Red Magic 8S Prо - операционная система на базе Android 13 с адаптацией под игру и повышенной плавностью. Версия в минимальной комплектации стоит 550 долларов, за версию Pro+ в максимальной комплектации нужно отдать 1035 долларов (около 100 тысяч рублей). О продажах телефона в РФ ничего не сообщается.