Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 в РФ подешевел до 60 тысяч рублей

В РФ снизилась цена на популярный iPhone 12 (2020 год выпуска). Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru. По данным источника, базовая версия с накопителем 64 гигабайта теперь стоит 60 тысяч рублей. На старте продаж смартфон оценивали в 80 тысяч.

«Смартфон не самый современный, но актуальный. Цена снижена», — пишут авторы портала.

Отметим, что iPhone 12 представили осенью 2020 года. Гаджет оборудован 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором A14 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей, аккумулятором с емкостью 2815 миллиампер-часов. Также он оснащен NFC, стереодинамиками, GPS, Face ID.