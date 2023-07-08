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В мире запустили новую социальную сеть Threads от Meta

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В мире запустили новую социальную сеть Threads от Meta
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) 5 июля запустила новое приложение Threads для смартфонов на IOS и Android. Новая соцсеть своим функционалом похожа на Twitter. За сутки с момента запуска ее установили 10 миллионов человек.

Threads работает на базе соцсети Instagram (запрещенная соцсеть, которая принадлежит корпорации Meta). Приложение привязано к аккаунту пользователей в нем. Из соцсети невозможно удалиться даже при наличии аккаунта в Инстаграм. Сервисы друг с другом тесно связаны, поэтому при регистрации в Threads новым участникам нужно подписаться на друзей из Instagram.

Threads работает по принципу микроблога в Twitter. Пользователи смогут оставлять сообщения длительностью до 500 символов. По аналогии с конкурентом Threads предлагает верифицировать аккаунт и добавить «синюю галочку». Стоит услуга 10 долларов ежемесячно.

Также там есть есть лента новостей с материалами людей, на которых пользователь подписался. К тому же, в ленте всплывает «рекомендованный контент» от иных авторов. Пользователи делают аккаунт открытым либо закрытым, а все настройки приватности из ленты скрывают публикации по ключевым словам.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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