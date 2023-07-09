Хакеры используют искусственный интеллект для преступлений

Хакеры в последнее время стали использовать искусственный интеллект для киберпреступлений. По информации главного специалиста отдела комплексных систем защиты информации корпорации «Газинформсервис» Дмитрия Овчинникова, есть специальная программа, содержащая инструменты для взлома паролей.

Особой подготовки не нужно, поэтому дистрибутив могут применять даже начинающие хакеры. Единственная сложность — это сложный пароль, который содержит более 10 разных символов. Вскрыть у ИИ его не получится.

Еще одна возможность искусственного интеллекта — автоматизация процессов. Злоумышленники дают задачу программе: проанализировать интернет-пользователя, а нейросеть из «цифрового следа» собирает данные. Для этого используются почтовые ящики, номера машин, даты рождения родителей, супругов и другие родственные связи.