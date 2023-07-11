Xiaomi представила гигантский 75-дюймовый умный телевизор всего за $400

Комапния Xiaomi порадовала 75-дюймовым умным телевизором EA75 всего за $400. У этой модели внушительные характеристики. Экран разрешением 4K отображает 1,07 млрд цветовых оттенков, при этом обеспечивает реалистичную и очень яркую картинку.

Внутри новинки - четырехъядерный процессор, 1,5 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ внутренней памяти. Для удобства подключения есть порты AV, , USB-A, HDMI, RJ-45, S/PDIF.

Операционная система MIUI for TV3.0 была разработана компанией Xiaomi, что обеспечивает удобное управление с помощью голосового ассистента. Также телевизор обладает встроенными динамиками, мощность которых 10 Вт, с поддержкой DTS-HD для отменного звука. Модули Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц и Bluetooth 5.0 позволяют применять разные внешние устройства и подключатся к Сети.