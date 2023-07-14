Технология Li-Fi обеспечила передачу данных в 100 раз быстрее Wi-Fi при помощи светодиодов

Представлена новая захватывающая технология, которая является революцией в концепции сетевого соединения. Выпуск Li-Fi IEEE 802.11bb постепенно заменит существующую нынче однорадиочастотную систему (РЧ).

По словам экспертов, эта технология обеспечит более надежную и быструю беспроводную связь, если ее сравнить с существующими технологиями (Wi-Fi и 5G).

После появления нового стандарта, многие пользователи задаются вопросом о совместимости 2-х систем. Новинка работает при помощи создания двоичных кодов благодаря мерцанию светодиодных ламп.

Пока рано говорить, что Li-Fi полностью заменит Wi-Fi и 5G. Радиоволны является более предпочтительным вариантом для передачи по воздуху на большие расстояния и сквозь твердые предметы. Однако внедрение нового стандарта приведет к появлению усовершенствованных систем с функцией Li-Fi.