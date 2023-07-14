Yandex.RTB

Технология Li-Fi обеспечила передачу данных в 100 раз быстрее Wi-Fi при помощи светодиодов

Image 16+
Технология Li-Fi обеспечила передачу данных в 100 раз быстрее Wi-Fi при помощи светодиодов
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Представлена новая захватывающая технология, которая является революцией в концепции сетевого соединения. Выпуск Li-Fi IEEE 802.11bb постепенно заменит существующую нынче однорадиочастотную систему (РЧ).

По словам экспертов, эта технология обеспечит более надежную и быструю беспроводную связь, если ее сравнить с существующими технологиями (Wi-Fi и 5G).

После появления нового стандарта, многие пользователи задаются вопросом о совместимости 2-х систем. Новинка работает при помощи создания двоичных кодов благодаря мерцанию светодиодных ламп.

Пока рано говорить, что Li-Fi полностью заменит Wi-Fi и 5G. Радиоволны является более предпочтительным вариантом для передачи по воздуху на большие расстояния и сквозь твердые предметы. Однако внедрение нового стандарта приведет к появлению усовершенствованных систем с функцией Li-Fi.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Технология Li-Fi обеспечила передачу данных в 100 раз быстрее Wi-Fi при помощи светодиодов

Сегодня, 18:01

Xiaomi представила гигантский 75-дюймовый умный телевизор всего за $400

11-07-2023, 10:36

Хакеры используют искусственный интеллект для преступлений

9-07-2023, 07:16

В мире запустили новую социальную сеть Threads от Meta

8-07-2023, 22:15

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 в РФ подешевел до 60 тысяч рублей

8-07-2023, 07:41

В КНР начались продажи самого мощного смартфона в мире

6-07-2023, 10:04

Журналисты IT-портала PhonArena сравнили мощность популярных моделей iPhone

5-07-2023, 20:25

Климатолог: к концу века климатическими мигрантами станут до трети населения Земли

2-07-2023, 09:35

«Известия»: хакеры разработали шантажирующий вирус для телефонов на базе Android

1-07-2023, 09:28

Telegram запустит формат сторис

27-06-2023, 10:06

РИА: Эра чипирования людей уже началась

16-06-2023, 21:04

28 июня в России стартуют продажи недорогих камерофонов серии TECNO CAMON 20

16-06-2023, 09:56

Защищенный российский Интернет вскоре будет запущен в стране

15-06-2023, 20:43

Apple может оснастить iPhone 15 и 15 Plus камерой на 48 МП

14-06-2023, 18:34

Пропал с радаров: когда человек становится призраком или зомби

9-06-2023, 10:04

Главная игровая выставка лета Summer Game Fest 2023: свежие новости

9-06-2023, 09:11

The Game Awards 2022 подвели итоги и назвали наилучшие компьютерные игры 2022 года

9-12-2022, 10:30

«Билайн» запустит конкурс к 30-летию компании с главным призом в миллион рублей

16-09-2022, 09:03

В «Газпром-медиа» создадут конкурента TikTok

2-09-2021, 14:00

Компания Apple разработала Face ID следующего поколения

20-01-2021, 14:15

Военкор Яремчук «разнес» новое видео Сладкова о боеприпасах «Вагнера»
  • Сегодня, 13:02

Военкор Яремчук «разнес» новое видео Сладкова о боеприпасах «Вагнера»

Военкор Александр Яремчук прокомментировал видео своего коллеги Александра Сладкова якобы из арсенала ЧВК «Вагнер». Как оказалось, показанные в

Видео появления акулы среди туристов у берегов Флориды попало в Сеть
  • 12-07-2023, 09:47

Видео появления акулы среди туристов у берегов Флориды попало в Сеть

На одном из пляжей во Флориде (штат Америки) туристы неожиданно заметили в воде акулий плавник. Люди оперативно покинули воду, поэтому удалось

МК: Офицер «Мазур» назвал главную угрозу от передачи Киеву американских истребителей F-16
  • Вчера, 22:18

МК: Офицер «Мазур» назвал главную угрозу от передачи Киеву американских истребителей F-16

Стало известно, что власти Киева с французскими коллегами подпишут вскоре меморандум о начале обучения пилотов из Украины на американских

Апокалипсис не случился. Екатеринбург миновала страшная гроза — фото
  • 12-07-2023, 17:59

Апокалипсис не случился. Екатеринбург миновала страшная гроза — фото

После аномальной жары на Екатеринбург надвигается сильный шторм. Синоптики уральцам разослали предупреждения об ожидающихся ливнях, граде, грозах,

SD: суперкомпьютер предрек Земле климатическую катастрофу в 4000 разнообразных сценариях к 2100 году
  • 12-07-2023, 15:19

SD: суперкомпьютер предрек Земле климатическую катастрофу в 4000 разнообразных сценариях к 2100 году

Ученые представили суперкомпьютер, который прогнозирует человечеству 4000 вариаций катастроф, связанных с изменением климата. Они случатся до 2100

Arkeonews: «До жути натуральная» рука обнаружена в римском форте Виндоланда
  • Вчера, 07:49

Arkeonews: «До жути натуральная» рука обнаружена в римском форте Виндоланда

Археологи из Виндоланда, одном из первых римских фортов в современной Англии, нашли крайне редкий артефакт - бронзовую руку, имитирующую руку

Интересная информация