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IT-эксперт Ульянов: россияне делают серьезную ошибку при создании паролей

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IT-эксперт Ульянов: россияне делают серьезную ошибку при создании паролей
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Нужно создавать уникальные пароли для каждого из аккаунтов, заявляет IT-эксперт Владимир Ульянов. Одна из самых главных ошибок, которую допускают россияне, заключается в применении одинаковых паролей для “Госуслуг”, электронной почты, онлайн-банков.

Эксперт советует при создании паролей выбирать длинный пароль, который сложнее взломать. Можно придумать пароль из 12 или более символов с верхним и нижним регистом, специальными символами и цифрами. Пароль можно связать с некой ассоциацией.

Немаловажной составляющей безопасности является хранение паролей. Ульянов порекомендовал не фиксировать эту информацию на цифровых устройствах из-за рисков утечки данных. Допустимо записать пароль на бумаге. Использование менеджера оправдано в тех случаях, когда взлом аккаунта не несет за собой критичные последствия.

Специалист добавил, что один и тот же пароль для нескольких аккаунтов является серьезной ошибкой. Если злоумышленники узнают такой пароль, они получат доступ сразу ко всем аккаунтам.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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