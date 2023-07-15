IT-эксперт Ульянов: россияне делают серьезную ошибку при создании паролей

Нужно создавать уникальные пароли для каждого из аккаунтов, заявляет IT-эксперт Владимир Ульянов. Одна из самых главных ошибок, которую допускают россияне, заключается в применении одинаковых паролей для “Госуслуг”, электронной почты, онлайн-банков.

Эксперт советует при создании паролей выбирать длинный пароль, который сложнее взломать. Можно придумать пароль из 12 или более символов с верхним и нижним регистом, специальными символами и цифрами. Пароль можно связать с некой ассоциацией.

Немаловажной составляющей безопасности является хранение паролей. Ульянов порекомендовал не фиксировать эту информацию на цифровых устройствах из-за рисков утечки данных. Допустимо записать пароль на бумаге. Использование менеджера оправдано в тех случаях, когда взлом аккаунта не несет за собой критичные последствия.

Специалист добавил, что один и тот же пароль для нескольких аккаунтов является серьезной ошибкой. Если злоумышленники узнают такой пароль, они получат доступ сразу ко всем аккаунтам.