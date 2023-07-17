Редкий 16-летний iPhone продали за рекордные 190 тысяч долларов США

Крошечное озеро Кроуфорд (возле Торонто, Канада) сперва кажется обычным водоемом. Но выяснилось, что отложения, которые сохранились в Кроуфорд-Лейк,
На Уральском электрохимическом комбинате произошла утечка гексафторида урана. Это вызвало беспокойство у многих жителей. Побочный продукт переработки
Деятели науки на самом дне пролива Фрам обнаружили необычный восьмиугольный след. Он находился между архипелагом Шпицберген и Гренландией. Отметины
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил изданию The Washington Post (WP), что он не может сражаться с РФ на своих условиях. Портал пишет, что
Нужно создавать уникальные пароли для каждого из аккаунтов, заявляет IT-эксперт Владимир Ульянов. Одна из самых главных ошибок, которую допускают