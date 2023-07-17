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Редкий 16-летний iPhone продали за рекордные 190 тысяч долларов США

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Редкий 16-летний iPhone продали за рекордные 190 тысяч долларов США
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Напечатанная на заводе редкая модель Apple iPhone, которая была выпущена в 2007 году, продана на аукционе за ошеломляющие $190 372.

У iPhone 2007 года выпуска на упаковке нет никакого автографа, он не принадлежал медийным персонажам.

По заявлению экспертов, своей стоимостью гаджет обязан тому, что версия имеет накопитель на 4 Гбайт, которая продавалась хуже, чем 8-гигабайтный вариант. Найти его в отличном состоянии сложно, в оригинальной и запечатанной на заводе упаковке невозможно.

Оригинальная модель с накопителем ёмкостью 4 Гбайт является «Святым Граалем» среди коллекционеров iPhone. Крайняя редкость связана с ограниченным производством. Гаджет дебютировал 29 июня 2007 года с 8-гигабайтным вариантом. Модель страдала от слабых продаж и в сентябре 2007 года корпорация решила прекратить выпуск.

Розничной упаковке смартфона удалось остаться в безупречном состоянии на поверхности. Несмотря на преклонный возраст, этот эксклюзивный iPhone выглядит идеально, радует глаз коллекционеров нетронутыми этикетками и сохранившейся упаковкой.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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