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В Сети появились примеры живых фото, сделанных на камеру смартфона Nubia Z50S Pro

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В Сети появились примеры живых фото, сделанных на камеру смартфона Nubia Z50S Pro
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Известный сетевой информатор Ice Universe опробовал камеру нового флагманского смартфона Nubia Z50S Pro. Полученные результаты его удивили.

Заметим, что новинка построена на базе разогнанной платформы Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition. Среди главных достоинств гаджета можно отметить его камеру. В реальности Nubia Z50S Pro не имеет топового сенсора. Фокусное расстояние объектива главного модуля 35 мм, а когда стандарт — 24 мм.

Однако снимки выглядят красочными и яркими. Все фото были сделаны при хорошем освещении. При этом качество «ночной съемки» аппарата пока что остается в тайне.

 

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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В Сети появились примеры живых фото, сделанных на камеру смартфона Nubia Z50S Pro

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