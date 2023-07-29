Apple заподозрили в слежке за владельцами AR-шлемов

В корпорации Apple предпринимают шаги для контроля за распространением прототипов AR-очков Vision Pro среди разработчиков. По данным портала 9to5Mac, там открыли прием заявок на получение информации о гаджетах, но получить доступ к прототипам непросто. Цель компании - предотвращение потери и ненадлежащего использования устройств сторонними лицами. Для этого устанавливаются жесткие условия, их нужно соблюдать для получения Vision Pro. Одно из условий соглашения - запрет в передаче информации о спецификациях AR-Vision Pro.

Кроме того, Apple предусмотрела применение трекеров AirTag для безопасности своих прототипов. Они позволяют отслеживать местоположение гаджета в случае кражи и утери. Как сообщается, что очки нужно хранить в защищенном рабочем месте, поскольку доступ к ним контролируем американской компанией.