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Realme GT5 впервые показали на «живом» фото

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Realme GT5 впервые показали на «живом» фото
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Знаменитый инсайдер из Китая, известный под ником Digital Chat Station, опубликовал первое «живое» фото официально не представленного Realme GT5. Смартфон удивит пользователей.

Как известно, в качестве «сердца» новинка будут использовать топовую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 2. Она будет работать с 24 ГБ ОЗУ. Ожидается также наличие сверхбыстрой зарядки, мощность которой составит 240 Вт в топовой версии.

Кстати, Digital Chat Station пока что не раскрыл дату презентации флагманского гаджета. Не исключается, что Realme GT5 покажут уже до конца лета текущего года.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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