Realme GT5 впервые показали на «живом» фото

Знаменитый инсайдер из Китая, известный под ником Digital Chat Station, опубликовал первое «живое» фото официально не представленного Realme GT5. Смартфон удивит пользователей.

Как известно, в качестве «сердца» новинка будут использовать топовую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 2. Она будет работать с 24 ГБ ОЗУ. Ожидается также наличие сверхбыстрой зарядки, мощность которой составит 240 Вт в топовой версии.

Кстати, Digital Chat Station пока что не раскрыл дату презентации флагманского гаджета. Не исключается, что Realme GT5 покажут уже до конца лета текущего года.