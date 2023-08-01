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IPhone 15: Вся известная информация о новинке

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IPhone 15: Вся известная информация о новинке
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Стало известно, что во всех моделях IPhone 15 будет стоять Dynamic Island («Динамичный остров»). Также новинка оборудована титановой рамкой вместо нержавеющей стали, что сделает Айфон более стойким и легким.

Также компания добавит сенсорные кнопки с тактильной отдачей, которые должны заменить физические «качели громкости», «бесшумный режим» и кнопку включения экрана.

iPhone 15 - первый смартфон от Apple с разъёмом USB-C. В бюджетных будет чипсет A16. iPhone 15 Pro оснастят неким чипом на 3-нм техпроцессе. Раннее чипсет носил название A16 Pro.

Ожидается, что из-за таких нововведений цена на новый Айфон станет выше. Вскоре все смогут своими глазами взглянуть на американскую новинку.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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IPhone 15: Вся известная информация о новинке

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