IPhone 15: Вся известная информация о новинке

Стало известно, что во всех моделях IPhone 15 будет стоять Dynamic Island («Динамичный остров»). Также новинка оборудована титановой рамкой вместо нержавеющей стали, что сделает Айфон более стойким и легким.

Также компания добавит сенсорные кнопки с тактильной отдачей, которые должны заменить физические «качели громкости», «бесшумный режим» и кнопку включения экрана.

iPhone 15 - первый смартфон от Apple с разъёмом USB-C. В бюджетных будет чипсет A16. iPhone 15 Pro оснастят неким чипом на 3-нм техпроцессе. Раннее чипсет носил название A16 Pro.

Ожидается, что из-за таких нововведений цена на новый Айфон станет выше. Вскоре все смогут своими глазами взглянуть на американскую новинку.