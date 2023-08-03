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Хакеры используют приложение SafeChat для кражи данных с Android-устройств

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Хакеры используют приложение SafeChat для кражи данных с Android-устройств
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Как пишет anti-malware.ru, хакеры используют активно вредоносное приложение SafeChat для кражи данных пользователей всех Android-устройств. Вирус способен воровать журналы вызовов, сообщения из чатов мессенджеров (включая Viber, Telegram, Signal, WhatsApp и прочих) данные GPS.

Предположительно, за атакой стоит группировка APT Bahamut. Хакеры распространяли фишинговые сообщения в WhatsApp, переманивая жертв в «защищенный» чат. При этом SafeChat имеет привычный интерфейс, предлагает пройти регистрацию, на очередном этапе жертва дает разрешение на доступ к файлам и системам устройства.

По словам экспертов из CYFIRMA, хакерская группировка APT Bahamut связана непосредственно с властями индийского штата. Подробности пока что не приводятся.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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