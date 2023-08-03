Хакеры используют приложение SafeChat для кражи данных с Android-устройств

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Инновационная тактика противовирусной борьбы: Ученые из нью-йоркского университета создают молекулы, нейтрализующие вирусы Нью-Йоркский университет
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Пополнился список звезд, которые были приглашены на празднование 300-летия города Екатеринбурга. 18 августа в Историческом сквере на концерте