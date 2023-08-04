Компания Xiaomi объявила распродажу планшетов Xiaomi Pad 6

Всемирно известная китайская корпорация Xiaomi сообщила о старте очередной из распродажи На этот раз компания предлагает купить со скидкой флагманский планшет Xiaomi Pad 6.

Напомним, что гаджет оборудован с экраном с диагональю 11 дюймов, а также разрешением 2,8K. В рамках этого события планшет в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти теперь можно купить всего-навсего за 313 долларов. Вариант iaomi Pad 6 с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ обойдется покупателю уже в 318 и 334 американских доллара соответственно.

Если давно собирались приобрести нечто подобное, то сейчас самое время. Добавим, что акция продлится всего пять дней - с 4 по 8 августа.