Представлен доступный смартфон POCO M6 Pro 5G от Xiaomi

Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент смартфонов новой моделью. Речь идет о смартфоне POCO M6 Pro 5G. Он обойдется покупателям в Индии в 133 и 157 долларов. За эти деньги человек получит вариант с 4/64 ГБ или 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Новинка имеет 6,79-дюймовый IPS-дисплей, частота обновления котрого 90 Гц и разрешение Full HD+. Также в гаджете есть однокристальная система Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, ОЗУ LPDDR4X, сдвоенная тыльная камера с модулями на 2 Мп и 50 Мп, селфи-камерой с разрешением на 8 Мп, размером 168,6:76,28:8,17 мм. Его масса массой 199 граммов, он имеет защиту от пыли и брызг (степень IP53), боковой дактилоскоп, поддержку Wi-Fi 6 802.11ac, Bluetooth 5.1, предустановленную ОС Android 13 с MIUI 14, батарею на 5000 мАч и 18-Вт быструю зарядку.