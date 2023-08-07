Илон Маск в очередной раз поразил жителей планеты новинкой

Инженеры космической компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, проводят испытания нового прототипа гигантского ускорителя Starship Super Heavy. Место проведения тестов - стартовая орбитальная площадка Starbase в штате Техас.

Известно, что ракету Booster 9 уже установили на пусковой площадке. Ракета также подверглась многим успешным тестам и статическому огневому испытанию.

Во время ходе работы сотрудники компании активировали 32 двигателя Raptor на Booster 9. Четыре двигателя ранее положенного времени были закрыты. Этот факт зафиксировал неудачу испытания. Однако инженеры смотрят с оптимизмом на результаты проверки, посольку ракета-носитель и стартовая установка не получили никаких повреждений, а одновременный запуск большинства моторов стал для планеты поразительным результатом.