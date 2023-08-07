Выкину iPhone и куплю кнопочную Nokia: Как защитить себя от слежки и прослушки

Жителям Екатеринбурга стало известно, зачет на крышах жилых домов установлены странные конструкции. Горожане обратили внимание на бетонные навесы по
Каждый дождь в Екатеринбурге — испытание для пешеходов и водителей. Дороги и тротуары буквально уходят под воду. В мэрии говорят, что ливневки
Компания Xiaomi пополнила свой ассортимент смартфонов новой моделью. Речь идет о смартфоне POCO M6 Pro 5G. Он обойдется покупателям в Индии в 133 и
В Екатеринбурге продается старый деревянный домик по цене роскошной квартиры в элитной новостройке. Находится дом на Юго-Западе. Он размещен в районе
В Ревде (Свердловской области) местных жителей напугали сильные звуки стрельбы из автомата и взрывов гранат в районе Барановки. Выяснилось, что это
Ежегодно 28 августа отмечают один из главных христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. При этом празднуется не сам факт кончины Божией