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Выкину iPhone и куплю кнопочную Nokia: Как защитить себя от слежки и прослушки

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Выкину iPhone и куплю кнопочную Nokia: Как защитить себя от слежки и прослушки
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Многие люди считают, что кнопочные телефоны — панацея от слежки и хороший способ защитить данные. Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что «умные люди сейчас ищут» старые мобильные телефоны, так как «Америка следит за пользователями». Такого мнения придерживается спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она уверена, что госслужащим с целью безопасности не нужно применять iPhone.

Но так ли это на самом деле и что нужно сделать для защиты от слежки и прослушки. Об это поговорят главный редактор издания 66.RU Дмитрий Шлыков и журналист Влада Ямщикова в очередном выпуске подкаста «Дима, чо происходит?».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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