NVIDIA представила самый быстрый суперчип GH200

Компания NVIDIA представила графический процессор GH200, созданный для ускоренных вычислений и генеративного искусственного интеллекта. Он способен переосмыслить вычислительную мощь.

В ходе презентации корпорация рассказала, что самый быстрый чип получил название Grace Hopper. Он станет основой серверной платформы, которая объединяет 144 ядра Arm Neoverse и 282 ГБ памяти HBM3e, что автоматически позволит обработать огромные объемы данных, в том числе проводить трудные вычисления с небывалой эффективностью.

По сравнению с другими аналогами, GH200 может похвастаться потрясающей пропускной способностью, которая в 3 раза превышает существующие решения.

Объем памяти GH200 вместе с тем увеличен в 3,5 раза по сравнению с более ранними поколениями. Это обеспечивает беспрецедентный доступ к данным и хранение.

Благодаря технологии NVIDIA NVLink обеспечивается гибкость и масштабируемость платформы, что позволяющей эффективно масштабировать ресурсы системы для ее максимальной производительности.