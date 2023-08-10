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Новые смартфоны iPhone 15 Pro в теории должны стать дешевле

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Новые смартфоны iPhone 15 Pro в теории должны стать дешевле
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Инсайдеры заявили, что ранее компания TSMC взимала плату с Apple не только за идеально работающие чипы, но и за дефектные. Но в текущем этом году компания TSMC предоставила внушительные льготы на оплату своей конечной продукции, ведь теперь производитель не станет взимать плату за дефектные чипы.

Новые одели iPhone 15 Pro Apple оснащают чипом A17 Bionic, который был создан на 3-нм техпроцессе TSMC. Они улучшат графическую и вычислительную производительность смартфона и позволят устройству намного быстрее загружать приложения, улучшить игровой опыт и  другое. Чип будет эффективен с точки зрения энергопотребления, благодаря чему 15 Pro будет обеспечен повышенным временем автономной работы.

Хотя выход (процент пригодной, качественной продукции) у TSMC на данном этапе низкий — 55%. Другими словами, половина кристаллов бракованные и их выбрасывают. Ранее бы Apple за это пришлось платить, однако теперь есть выгодное предложение, на которое следует обратить внимание.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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