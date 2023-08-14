Xiaomi презентовала невероятно прочный складной смартфон Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 3: Новый горизонт складных технологий.

Xiaomi развернула новую страницу в мире складных смартфонов, представив Mix Fold 3. Этот аппарат на базе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Fold 14 привлекает внимание не только своей гибкостью, но и высокими техническими характеристиками.

Под гибкой крышкой находится впечатляющий 8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. А для быстрого доступа пользователей предусмотрен внешний 6,5-дюймовый AMOLED-экран, укрепленный стеклом Gorilla Glass Victus 2. Оба экрана обогащены технологиями Dolby Vision и HDR10+ для четкости и яркости картинки.

Для производительности смартфон оснащен флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm и может похвастаться до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной. Фотографии и видео получаются яркими благодаря камерам, разработанным в партнерстве с Leica. Среди них: фронтальная камера 20 Мп, основной модуль 50 Мп и дополнительные объективы для различных режимов съемки.

Смартфон превращается в профессиональный фотоаппарат благодаря возможности использования внешнего экрана в качестве видоискателя. А после съемки, отснятые изображения можно немедленно просмотреть на внутреннем экране.

Xiaomi не забыла и о продолжительной автономности: аккумулятор на 4800 мАт•ч обеспечивает быструю зарядку, а динамики Harman Kardon гарантируют качественный звук. Помимо этого, есть и NFC-модуль для безконтактных платежей.

Стоимость новинки в Китае начинается от $1,2 тыс., а старт продаж запланирован на текущее лето.