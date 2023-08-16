Honor Choice Earbuds X5 поступили в продажу на российском рынке по сниженной цене

Беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5 уже доступны российским покупателям. С 15 августа по 11 сентября их можно проиорести по сниженной цене 2 190 рублей. Позже стоимость гаджета увеличится до 2 990 рублей.

Гарнитура имеет динамические драйвера на 10 мм с подвижной катушкой. Благодаря этому обеспечивается высокое качество звучания. Сигнал передается с помощью Bluetooth 5.3.

В системе шумоподавления применяются микрофоны с высокой чувствительностью, в итоге уровень шума уменьшается до 30 дБ. Во время разговора используется технология Dual-Mic ENC, которая помогает отделить фоновые звуки от речи.

Еще одно достоинство TWS-наушников - повышенная автономность. На встроенных аккумуляторах они работают до девяти часов. При применении зарядного футляра время работы достигает даже 35 часов.