Появились фото смартфона под управлением российской ОС «Rosa Mobile»

Появились первые фото и видео нового смартфона под управлением российской ОС «Rosa Mobile» от НТЦ ИТ «РОСА». Модель «Р-ФОН» оснастили 6,7-дюймовым дисплем, 8 ГБ опер. памяти, а также 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 5000 мАч. Представлены USB-C порт и 3,5-мм разъем для наушников.

Основной датчик камеры имеет разрешение 50 Мп. Также в смартфоне будет присутствовать поддержка 2-х SIM-карт, Wi-Fi, NFC, Bluetooth. К тому же, предусмотрен сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. В комплектацию устройства войдут прозрачный проводные наушники, силиконовый чехол, USB-C, блок питания на 18 Вт.

Стоимость гаджета - 40 тысяч рублей. Для государственных и корпоративных заказчиков он будет доступен уже до конца текущего года. На розничном рынке он выйдет в 2024 году.