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Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»

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Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Российский смартфон «Р-фон» с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти получит дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу научно-технического центра информтехнологий «Роса», которая и занималась разработкой ОС «РОСА Linux».

Разрешение экрана новинки и тип матрицы устройства не известны. Известно только то, что смартфон оборудуют аккумулятором емкостью в 5000 мАч. Также телефон будет иметь камеру с разрешением 50 Мп.

Кроме того, в новом устройстве установят слот для 2-х сим-карт, модуль NFC и сканер отпечатка пальца. Как ожидается, будущий российский поступит в продажи в 2024 году. Его стоимость - 40 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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