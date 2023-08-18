Найден новый быстрого способ взлома iPhone

Хакеры научились обманывать пользователей iPhone при помощи фальшивого авиарежима. Они незаметно получают доступ к личной информации пользователя «яблочного» смартфона.

Техника взлома основана на включении гаджета режима полета для того, чтобы пользователь думал, будто смартфон не передает данные с помощью Wi-Fi или сотовую сеть.

Злоумышленники имитируют авиарежим и могут передавать личные данные по Интернету, сотовой связи и Wi-Fi. Действия эти остаются незамеченными для пользователя.

В ходе взлома хакеры применяют две программы. Первая меняет элементы интерфейса и создает фальшивый режим. Вторая программа сохраняет подключение к Сети для дальнейшей отправки информации.