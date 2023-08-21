Yandex.RTB

Выпущены стильные и недорогие смарт-часы Hammer Robust за 36$

Image 16+
Выпущены стильные и недорогие смарт-часы Hammer Robust за 36$
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Компания Hammer выпустила недорогие смарт-часы Robust. Они поступили в продажи на Amazon за 36$. Отличительная особенность смарт-часов - 1.96-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 410 x 502 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Его яркость - 800 нит. Также у гаджета есть премиальная функция Always on Display для доступа к важной информации.

Часы в металлическом корпусе сочетают в себе долговечность и стиль. Удобные и приятные на ощупь ремешки подчеркнут привлекательность аксессуара для ежедневного использования.

Новинка получила расширенные возможности Bluetooth-вызовов (Bluetooth 5.2), панель набора номера, вибрацию при звонке и удобную регулировку громкости.

Помимо того, гаджет надежно защищен от влаги по стандарту IP67, имеет 100 настраиваемых циферблатов и разные стили меню, которые доступны через Fitcloud. Среди иных функций стоит отметить напоминания о занятиях спортом, обновление погоды и встроенный GPS.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Выпущены стильные и недорогие смарт-часы Hammer Robust за 36$

Сегодня, 10:36

Найден новый быстрого способ взлома iPhone

18-08-2023, 20:00

Жидкие нейронные сети – будущее, которое близко

18-08-2023, 14:40

Появились фото смартфона под управлением российской ОС «Rosa Mobile»

17-08-2023, 20:04

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»

17-08-2023, 19:57

Honor Choice Earbuds X5 поступили в продажу на российском рынке по сниженной цене

16-08-2023, 10:27

Xiaomi презентовала невероятно прочный складной смартфон Mix Fold 3

14-08-2023, 21:08

Новые смартфоны iPhone 15 Pro в теории должны стать дешевле

10-08-2023, 09:15

NVIDIA представила самый быстрый суперчип GH200

9-08-2023, 20:08

Илон Маск в очередной раз поразил жителей планеты новинкой

7-08-2023, 15:50

Выкину iPhone и куплю кнопочную Nokia: Как защитить себя от слежки и прослушки

7-08-2023, 15:46

Представлен доступный смартфон POCO M6 Pro 5G от Xiaomi

5-08-2023, 15:33

Компания Xiaomi объявила распродажу планшетов Xiaomi Pad 6

4-08-2023, 11:48

Хакеры используют приложение SafeChat для кражи данных с Android-устройств

3-08-2023, 09:25

IPhone 15: Вся известная информация о новинке

1-08-2023, 13:22

Apple заподозрили в слежке за владельцами AR-шлемов

29-07-2023, 08:37

Realme GT5 впервые показали на «живом» фото

29-07-2023, 08:32

В Сети появились примеры живых фото, сделанных на камеру смартфона Nubia Z50S Pro

22-07-2023, 08:42

Редкий 16-летний iPhone продали за рекордные 190 тысяч долларов США

17-07-2023, 21:04

IT-эксперт Ульянов: россияне делают серьезную ошибку при создании паролей

15-07-2023, 08:24

РИА Новости: загадка личности Царя Давида взбудоражила учёных
  • Вчера, 09:40

РИА Новости: загадка личности Царя Давида взбудоражила учёных

Профессор Йосеф Гарфинкель, который проводил раскопки в 5-ти древних городах возле Иерусалима, заявил о том, что города Хирбет-Кейаф, Бейт-Шемеш,

Ученые США нашли новый способ борьбы с алкогольной зависимостью
  • Вчера, 14:18

Ученые США нашли новый способ борьбы с алкогольной зависимостью

Ученые из США разработали вакцину от алкогольной зависимости. Они использовали генную терапию, прикрепив ген, который кодирует белок, к безопасному

Рыбак в Британии выловил в реке существо-вампира со множеством огромных зубов
  • Вчера, 13:39

Рыбак в Британии выловил в реке существо-вампира со множеством огромных зубов

В Британии рыбак решил порыбачить, однако в итоге поймал странное существо со множеством крупных зубов, пишет научный журнал The Daily Star. Как

Жители Екатеринбурга обратили внимание на необычный летающий объект в небе
  • Сегодня, 09:36

Жители Екатеринбурга обратили внимание на необычный летающий объект в небе

В минувшие выходные, когда Екатеринбург отметил свое 300-летие, жители и гости города обратили внимание на странный летающий объект в небе над

"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине
  • 18-08-2023, 20:51

"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ
  • 19-08-2023, 08:13

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

Украинское командование может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ. По мнению ряда экспертов, там могут быть