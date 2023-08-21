Выпущены стильные и недорогие смарт-часы Hammer Robust за 36$

Компания Hammer выпустила недорогие смарт-часы Robust. Они поступили в продажи на Amazon за 36$. Отличительная особенность смарт-часов - 1.96-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 410 x 502 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Его яркость - 800 нит. Также у гаджета есть премиальная функция Always on Display для доступа к важной информации.

Часы в металлическом корпусе сочетают в себе долговечность и стиль. Удобные и приятные на ощупь ремешки подчеркнут привлекательность аксессуара для ежедневного использования.

Новинка получила расширенные возможности Bluetooth-вызовов (Bluetooth 5.2), панель набора номера, вибрацию при звонке и удобную регулировку громкости.

Помимо того, гаджет надежно защищен от влаги по стандарту IP67, имеет 100 настраиваемых циферблатов и разные стили меню, которые доступны через Fitcloud. Среди иных функций стоит отметить напоминания о занятиях спортом, обновление погоды и встроенный GPS.