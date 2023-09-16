Лучшее — враг хорошего: каким получился новый iPhone 15

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Лучшее — враг хорошего: каким получился новый iPhone 15
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Статья от главного редактора Ferra.ru, Евгения Харитонова, высказывает свое мнение о новых смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Харитонов считает, что несмотря на то, что эти модели можно рассматривать как "проходные", они по-прежнему остаются лидерами в области камер. Он утверждает, что даже главный конкурент — Samsung Galaxy S23 Ultra — имеет проблемы с качеством из-за своих 200 мегапиксельных камер. По его мнению, качество съемки новых iPhone будет заметно лучше, особенно в условиях ночной съемки.

В статье также отмечается, что разница в качестве между iPhone 15 Pro и конкурентами будет особенно заметна в ночное время. В то время как для моделей iPhone 15 и 15 Plus по-прежнему есть доступные альтернативы с более быстрой зарядкой, но без водозащиты и с менее мощными процессорами.

Также обсуждается введение титанового корпуса в iPhone 15 Pro, который, по мнению автора, придает устройству эксклюзивность и новые тактильные ощущения. Однако он подчеркивает, что это не повлияет на прочность микросхем и оптики камер при сильных ударах.

Наконец, обсуждается зум-камера в iPhone 15 Pro Max, который вызывает разногласия среди фанатов Apple и Android. Автор выражает разочарование в том, что оптический зум 5x на самой дорогой модели считается неудовлетворительным, учитывая, что подобная технология была представлена еще в 2019 году.

Как всегда, интерес к новым iPhone сохраняется. Apple сначала намекнула на высокую цену iPhone 15 с помощью утечек, но на самом деле подорожали только Pro Max, и даже то незначительно. Это не помешает людям покупать новые модели.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Лучшее — враг хорошего: каким получился новый iPhone 15

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