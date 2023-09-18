Флагман IPhone 15 пользуется большим спросом в РФ, чем iPhone 14

17 сентября в Русской Православной Церкви, или 4 сентября по "старому стилю", отмечается празднование Собору Воронежских святых, а также память более
Врач-ветеринар Яна Христидис подчеркивает, что одной из основных ошибок владельцев домашних животных является неправильная стратегия питания питомца.
Компания Xiaomi представила свою новую умную колонку Sound 2023, которая включает в себя ряд значительных улучшений по сравнению с предыдущей
Статья от главного редактора Ferra.ru, Евгения Харитонова, высказывает свое мнение о новых смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Харитонов считает,
Завод "Москвич" представил новую модель - лифтбек "Москвич 6", основанную на китайской JAC Sehol A5 Plus 2021 года. Это третья модель, выпущенная
Информация из базы данных китайского регулятора позволяет нам взглянуть на ёмкость аккумуляторов новых моделей iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro Max. Хотя