Флагман IPhone 15 пользуется большим спросом в РФ, чем iPhone 14

Представители крупных российских ритейлеров, включая "М.Видео-Эльдорадо", "МегаФон" и МТС, сообщили, что спрос на iPhone 15 в России значительно превышает предзаказы на предыдущую модель iPhone 14.

В первые два дня открытых продаж количество предварительных заказов на iPhone 15 превысило показатели iPhone 14 на треть. Чаще всего покупатели выбирают Pro-модели смартфона с памятью 128 и 256 ГБ в цветах Natural Titanium и Blue Titanium.

Отмечается, что интерес к моделям iPhone 15 и 15 Plus оказался ниже, что связывают с их более высокой ценой, превышающей стоимость iPhone 14 на почти 30%. В то время как в iPhone 15 Pro и Pro Max были добавлены дополнительные функции, ради которых покупатели готовы платить. Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, а в России новинка появится в начале октября.