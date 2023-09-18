IPhone 15 Pro сможет конкурировать с другими игровыми консолями

Apple сделала значительную ставку на развитие игровой платформы с презентацией новой серии iPhone 15. Руководители компании рассказали о мощности чипа A17 Pro, который призван сделать iPhone 15 Pro лучшей в мире игровой консолью. Этот чип включает в себя 6-ядерный графический процессор, обеспечивающий до 20% большую производительность, а также поддержку трассировки лучей.

Вместо прямой конкуренции с PlayStation 5 или Xbox Series, Apple сосредотачивается на создании платформы и инструментов, привлекательных для разработчиков игр. Они подчеркнули особенности конструкции модели, предотвращающие перегрев во время игры. Эти включают в себя технологии масштабирования, передовую архитектуру вычислений и интеграцию на уровне программного обеспечения, обеспечивая отличные игровые возможности при стабильной производительности и длительное время автономной работы.

Apple уверена, что iPhone 15 Pro станет идеальным выбором для геймеров благодаря своему мощному аппаратному обеспечению и удобным для разработчиков инструментам.