IPhone 15 Pro сможет конкурировать с другими игровыми консолями

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IPhone 15 Pro сможет конкурировать с другими игровыми консолями
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Apple сделала значительную ставку на развитие игровой платформы с презентацией новой серии iPhone 15. Руководители компании рассказали о мощности чипа A17 Pro, который призван сделать iPhone 15 Pro лучшей в мире игровой консолью. Этот чип включает в себя 6-ядерный графический процессор, обеспечивающий до 20% большую производительность, а также поддержку трассировки лучей.

Вместо прямой конкуренции с PlayStation 5 или Xbox Series, Apple сосредотачивается на создании платформы и инструментов, привлекательных для разработчиков игр. Они подчеркнули особенности конструкции модели, предотвращающие перегрев во время игры. Эти включают в себя технологии масштабирования, передовую архитектуру вычислений и интеграцию на уровне программного обеспечения, обеспечивая отличные игровые возможности при стабильной производительности и длительное время автономной работы.

Apple уверена, что iPhone 15 Pro станет идеальным выбором для геймеров благодаря своему мощному аппаратному обеспечению и удобным для разработчиков инструментам.

iPhone 15 появится в продаже 22 сентября. В России смартфон появится в начале октября.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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