Эксперт Корнейчук рассказал, какие ошибки портят аккумулятор смартфона при зарядке

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Эксперт Корнейчук рассказал, какие ошибки портят аккумулятор смартфона при зарядке
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Илья Корнейчук, эксперт по гаджетам, поделился некоторыми советами по зарядке смартфонов, несмотря на то, что современные аккумуляторы устойчивы к износу. Важно учитывать несколько моментов:

  1. Не отсоединяйте устройство от зарядного устройства, пока заряд не достигнет хотя бы 80%.
  2. Используйте качественные зарядные устройства и кабели, чтобы избежать повышенного напряжения, которое может привести к опасным ситуациям, включая самовоспламенение телефона.
  3. Можно использовать смартфон, пока он заряжается, это не наносит вреда аккумулятору.
  4. После пребывания в холоде не рекомендуется подключать смартфон к сети сразу, чтобы избежать металлизации лития в аккумуляторе, что может привести к самовоспламенению.

Учитывая эти советы, можно увеличить срок службы аккумулятора и обеспечить безопасную зарядку гаджета.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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