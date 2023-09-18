Эксперт Корнейчук рассказал, какие ошибки портят аккумулятор смартфона при зарядке

Илья Корнейчук, эксперт по гаджетам, поделился некоторыми советами по зарядке смартфонов, несмотря на то, что современные аккумуляторы устойчивы к износу. Важно учитывать несколько моментов:

Не отсоединяйте устройство от зарядного устройства, пока заряд не достигнет хотя бы 80%. Используйте качественные зарядные устройства и кабели, чтобы избежать повышенного напряжения, которое может привести к опасным ситуациям, включая самовоспламенение телефона. Можно использовать смартфон, пока он заряжается, это не наносит вреда аккумулятору. После пребывания в холоде не рекомендуется подключать смартфон к сети сразу, чтобы избежать металлизации лития в аккумуляторе, что может привести к самовоспламенению.

Учитывая эти советы, можно увеличить срок службы аккумулятора и обеспечить безопасную зарядку гаджета.