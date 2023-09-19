Инсайдер Марк Гурман назвал главные новинки Apple, припасённые для 2024 года

Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg, известный своими точными предсказаниями в мире гаджетов, раскрыл планы компании Apple на 2024 год. Наиболее значимым событием будет выпуск уникальной гарнитуры Vision Pro — устройства дополненной и виртуальной реальности, ожидаемого на рынке в первом квартале 2024 года. Эксперт прогнозирует ей огромную популярность в развитых странах.

В рамках 10-летнего юбилея линейки умных часов Apple Watch компания представит обновленные модели с новым дизайном и расширенными функциями. Планшеты iPad Pro в 2024 году будут оснащены OLED-дисплеями, а чехол-клавиатура Magic Keyboard получит более улучшенные характеристики, сравнимые с ноутбуками компании. Все персональные компьютеры Apple перейдут на новейшие процессоры M3. А смартфоны iPhone 16 получат экраны с еще большей емкостью, чем предыдущие модели.

Компания Apple также сосредоточит усилия на развитии искусственного интеллекта, подчеркивая его важность для будущего.